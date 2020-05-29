Беспечной Рудковской влепили штрафы за нарушение закона

Яна Рудковская получила штрафы за превышение скорости. Продюсер заявила, что не знала об этом.

Стало известно, что за звездой числится несколько неоплаченных штрафов. Оказывается, Яна Рудковская нарушила закон в центре Москвы.

В семье Яны Рудковской и ее мужа, фигуриста Евгения Плющенко, есть автомобиль марки Toyota Camry – именно он попал в объектив дорожных камер. В частности, 11 марта знаменитость превысила допустимую скорость на 40 километров в час.

По данным источника в правоохранительных органах, система неоднократно выписывала Яне Рудковской штраф то на 500 рублей, то на 1000. Общая сумма задолженностей по всем штрафам продюсера составила 5500 рублей. Она их еще не оплатила.

Яна Рудковская заявила, что была не в курсе. Она отметила, что, возможно, из-за пандемии коронавируса в России "что-то где-то не уследили". При этом звезда добавила, что не ездит на этой машине.

Напомним, ранее Яна Рудковская снялась в документальном фильме "Исповедь". В нем она обратилась к бывшей подруге, супруге Андрея Малахова Наталье Шкулевой по поводу недавнего конфликта. Скандал, произошедший после того, как в издании, которым руководит жена шоумена, опубликовали комментарий некоего "специалиста". Тот заочно диагностировал у сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саши психическое расстройство.