Рудковская заставила Плющенко умолять о прощении

Яна Рудковская с мужем не скучают на карантине и радуют своих поклонников забавными видеороликами. На сей раз пара показала сценку из семейной жизни.

Продюсер в своем инстаграм-аккаунте продемонстрировала, как мирится с супругом после того, как тот выставил ее за дверь. "Прощения проси", – как будто говорит Яна Рудковская.

На это фигурист отвечает: "Прости, пожалуйста". Но его жена не сдается. Она отворачивается и произносит: "А все уже! Все! Надо было раньше просить". Видео, которыми делится звезда, неизменно вызывают у ее фолловеров живой отклик.

Данная сценка позабавила подписчиков. Они порадовались за звездную пару, которой не скучно на самоизоляции. Некоторые предположили, что ролик снимал сын продюсера и фигуриста Саша. К слову, он тоже часто участвует в домашних записях.

Напомним, ранее Яна Рудковская приняла участие в специальном выпуске ютуб-шоу "Осторожно, Собчак", где поговорила с хейтерами. Одна из оппоненток поинтересовалась у продюсера, не боится ли она, что сын бросит фигурное катание в юном возрасте. Знаменитость ответила, что это исключено.

