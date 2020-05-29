В полку девушек Тимати прибыло: Самбурская стала копией Шишковой

Последнее время звезда "Универа" часто жалуется на мужчин. Она не называет имен, но четко дает понять, что противоположный пол ее постоянно разочаровывает. Актриса мечтает о заботе, тепле и любви, но никак не может встретить подходящего человека.
Видимо, Настасья Самбурская в погоне за счастьем решила пойти на крайние меры. Девушка примерила на себя образ блондинки с короткой стрижкой – вдруг в таком виде на нее "клюнет" потенциальный жених.
Звезда отметила, что стиль светловолосой девчонки уже оценен по достоинству. Якобы парни взорвали ей Директ "Инстаграма". Впрочем, в комментариях мнения разделились.
Некоторые сравнили Настасью Самбурскую с Дейнерис Таргариен из "Игры престолов" и отправили нянчить драконов. Другие же увидели в актрисе одну знаменитую девушку российского шоу-бизнеса.
"Ой подумала, бывшая Тимати опять в светлые перекрасилась (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", "Шишкову чем то напоминаете, есть что то общее, хотя Аленка уже брюнетка", "Красота 😍 но на Шишкову стала похожа", "Я сначала подумала, что Шишкова подстриглась, очень похожи", – написали пользователи "Инстаграм".
Большинство все же проголосовало за то, что с родным цветом волос Настасье Самбурской значительно лучше. "Страшилка", "Белобрыс – Белобрысина", "Драконы не интересуют..не думай, что тебе идет. И не слушай лести, типо вааау, тебе так круто.." – заявили недовольные.
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