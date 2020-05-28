Очередной мужчина отыгрался на одинокой Самбурской

Настасья Самбурская бережно охраняет от посторонних свою личную жизнь. Однако иногда в ее инстаграм-аккаунте проскакивает своеобразный "крик души".

Видимо, очередной ухажер разочаровал знаменитость и звезда решила поделиться обидой на мужчин. Как отметила девушка, она безумно устала от представителей противоположного пола, которые отыгрываются на ней за свои неудачи.

Настасья Самбурская добавила, что у нее нет влиятельного покровителя, который мог бы укрыть ее от невзгод. Она самостоятельно и с большим трудом добивается целей. Звезда даже задумалась, что возможно, к ней так относятся, потому что она плохой человек и заслуживает подобного.

Актриса призналась, что хотела бы заботы со стороны сильной личности. Настасья Самбурская мечтает просто заниматься любимым делом, "а не с мечом наперевес лезть в бой". Знаменитость добавила, что чем сильнее пытается обрести спокойствие, тем более жесткие условия для нее создают окружающие.

Поклонники в комментариях к публикации предположили, почему так может быть. "У мужчин нутро коробит, когда они сталкиваются с сильной женщиной. Это же по самооценке удар (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мдааа. А я думала, что только у меня одной такая жизнь", "Настя, хорошие мужики уже давно все заняты! А остальные в основном слабые", "Это же вопрос выбора. Иметь дядю или самой пытаться им быть. Вы сделали свой выбор, и с Вами меряются", – отметили фолловеры.