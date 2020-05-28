"У вас вообще совесть есть?": Поргина возмутилась из-за бесстыдной лжи

Людмила Поргина разразилась гневной речью в адрес журналистов, которые написали о ее нищете. Такие статьи она считает полным бесстыдством.

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина не понимает, почему в интернете появилась наглая ложь о том, что она еле сводит концы с концами. Такого актриса никогда не рассказывала журналистам, да и прецедента нет. Людмила Андреевна живет в достатке. Как отметила артистка в разговоре с "Царьградом", у нее и пенсия, и зарплата, и "еще масса чего".

Кроме того, Поргина сейчас очень занята. Она проводит время со своей младшей внучкой, читает литературу и смотрит фильмы, с которыми знакомят ее дети. Актриса призналась, что на карантине пересматривает киноленты Андрея Тарковского, которые наводят ее на размышления.

Единственное, по чему скучает знаменитая артистка – это поездки в Венецию и Флоренцию. Людмила Андреевна очень любит путешествовать и заводить новые знакомства. Сейчас она с нетерпением ждет того момента, когда сможет отправиться в Италию.

Поргина понимает, что сейчас в стране много жителей, которые голодают из-за недостатка денежных средств. Она очень сожалеет таким людям. "Мне иногда бывает очень грустно, когда я иду и вижу, как человек, подходя к кассе, берет одну сосиску. Руки трясутся у меня в этот момент. А о себе я говорить такого вообще не могла", – сказала Людмила Андреевна.