Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Этот брак оказался роковой ошибкой": Петросян собрал чемодан и ушел от жены
Известную певицу назвали любовницей Эмина Агаларова
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
"Белая горячка": мужу Собчак поставили неутешительный диагноз
партнеры
Четверг
28 мая
Лента новостей
22:00
Трамп нашел необычное название для коронавируса
21:59
"Новый член семьи": Панфилов показал малыша
21:45
Новый поворот в скандале Нетиевского с коллективом шоу "Уральские пельмени"
21:13
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
20:59
"У вас вообще совесть есть?": Поргина возмутилась из-за бесстыдной лжи
20:40
Церемонию вручения ТЭФИ перенесли
20:28
В Сети появилось фото избитой Агаты Муцениеце
20:16
Гороскоп на неделю с 1 по 6 июня 2020 года
20:10
Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 мая 2020 года
19:55
В Подмосковье произошел крупный пожар
19:52
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:50
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:47
"Ходить не могу": Федосеева-Шукшина получила серьезную травму
19:42
Сафронов не верит в искренность "голодающих" артистов: Это невозможно
19:40
Range Rover Velar: главное – вовремя убрать ручки
19:39
Ростуризм пообещал не мешать россиянам ездить за границу
19:35
Глюкоза оголила прелести на публике
19:10
Хорватия открыла границы для граждан ЕС
18:38
Под Воронежем подросток убил девочку и спрятал ее тело в заброшенном доме
18:32
Долги россиян поставили исторический рекорд
18:08
Когда разведутся Муцениеце и Прилучный
17:57
Жена Половцева из сериала "Улицы разбитых фонарей" о самоизоляции с мужем: Мы в дурке
17:56
"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
17:54
Ольга Кабо восхитила красотой на архивном фото: Мне 20 лет
17:49
У звезды фильма "Начало" обнаружили COVID-19
17:42
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2020 года
17:39
Разин сообщил о причастности Бузовой к захвату банка в Москве
17:38
"Она зашла со мной в комнату": грязные откровения участника "Дома-2" об изнасиловании родной матери
17:32
Врач назвал неожиданный симптом коронавируса
17:31
У россиянина похитили рукопись Пушкина за 75 миллионов рублей
17:24
"Ну, попал ты в ДТП по пьяни, с кем не бывает?!": помощник отреагировал на слова пятого мужа Лолиты Милявской
17:18
В Москве ребенок отравился гранулами для чистки труб
17:02
Собянин об ограничениях в Москве: Могут сохраниться до создания вакцины
16:58
Пьяная Гузеева сорвала спектакль: Упала и покатилась
16:58
В московском транспорте зафиксировали рекордное число пассажиров
16:38
"Срежьте свой жир": Куклачев вмешался в скандал Пригожина и Шнурова
16:37
Поклонники обсуждают повзрослевшую дочь певицы Славы: Блонд не к лицу
16:36
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:12
Дворец сделал официальное заявление о срыве Кейт Миддлтон
16:11
Солист группы "Чай вдвоем" в детстве пережил сексуальное насилие
16:05
Россияне ахнули от вида ненакрашенной Алсу
15:58
В тяжелом состоянии: петербуржец попал под колеса "Газели"
15:32
Власти Москвы назвали условие открытия парикмахерских
15:29
Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" показала обновленную фигуру после карантина
15:28
Костюшкин вспомнил скандал с Пугачевой: Гитлер был чуть хуже
15:18
59-летний Цекало откровенно о сексе с молодой женой
15:17
Четыре игрока "Локомотива" подхватили коронавирус
15:10
Бедная Юля: что случилось с новым роскошным памятником Началовой
14:53
Сын Плющенко назвал главную цель в жизни
14:50
Прохор Шаляпин призвал ноющих из-за безденежья звезд быть скромнее
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Сойтись не получилось: певица Пелагея подала на развод с хоккеистом
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
Жалующуюся на безденежье Поргину пристыдили
"Всем миром, всем народом, всей землей": объявлен сбор еды и одежды для вдовы Караченцова
Разин сообщил о причастности Бузовой к захвату банка в Москве
Шоу-бизнес

"У вас вообще совесть есть?": Поргина возмутилась из-за бесстыдной лжи

Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людмила Поргина разразилась гневной речью в адрес журналистов, которые написали о ее нищете. Такие статьи она считает полным бесстыдством.
прочитано 975 раз

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина не понимает, почему в интернете появилась наглая ложь о том, что она еле сводит концы с концами. Такого актриса никогда не рассказывала журналистам, да и прецедента нет. Людмила Андреевна живет в достатке. Как отметила артистка в разговоре с "Царьградом", у нее и пенсия, и зарплата, и "еще масса чего".

ПО ТЕМЕ

"Ничего ей не надо!": сын высказался о сидящей без копейки 71-летней Поргиной

"Люди поиздержались на похоронах!": подруга вступилась за нуждающуюся Поргину

 Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Кроме того, Поргина сейчас очень занята. Она проводит время со своей младшей внучкой, читает литературу и смотрит фильмы, с которыми знакомят ее дети. Актриса призналась, что на карантине пересматривает киноленты Андрея Тарковского, которые наводят ее на размышления.

Единственное, по чему скучает знаменитая артистка – это поездки в Венецию и Флоренцию. Людмила Андреевна очень любит путешествовать и заводить новые знакомства. Сейчас она с нетерпением ждет того момента, когда сможет отправиться в Италию.

Поргина понимает, что сейчас в стране много жителей, которые голодают из-за недостатка денежных средств. Она очень сожалеет таким людям. "Мне иногда бывает очень грустно, когда я иду и вижу, как человек, подходя к кассе, берет одну сосиску. Руки трясутся у меня в этот момент. А о себе я говорить такого вообще не могла", – сказала Людмила Андреевна.

Автор: 28 мая 2020, 20:59 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ИМХО
Ответить
"Экспресс-газета", перепечатывая интервью, данное Поргиной "Собеседнику",
преднамеренно выбросила из текста две фразы, которые полностью изменили смысл сказанного:
"Слава Богу, у меня есть невестка и сын, которые меня обеспечивают. Мы все живем дружно".
За одной желтой газетенкой фейк подхватили другие. Тут же нашлись "благодетельницы" типа Кравец, Бронзовой и пр., решившие хайпануть на "новости". Ну и раздули на ровном месте кадило.
А интервью-то познавательное: вдова рассказывала, что учится прощать врагов и недоброжелателей и молится за них.
Журнашлюшкам извиниться бы не мешало.
Гость
Ответить
Абажаю актерок, которые сбрешут, а потом назад пятками:) и винят во всем порядочных журналистов. Мы не можем вам поверить, зная как страстно вы зарабатываете на всех передачах где надо, а где и вовсе без вас хорошо. Как вы ссорились c любовницами Николая Карачинцева. А они и правда были так хороши, как и ваш супруг в молодости. Людмила, может лучше помолчать?
1

Популярные темы форума

Политика

Арабские журналисты считают, что Путин силой будет вызволять россиян из плена в Ливии
Эксперт назвал главную причину продолжения войны в Донбассе
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Путин похвалил Собянина за эффективную борьбу с коронавирусом

Шоу-бизнес

"У вас вообще совесть есть?": Поргина возмутилась из-за бесстыдной лжи
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
"Новый член семьи": Панфилов показал малыша
Новый поворот в скандале Нетиевского с коллективом шоу "Уральские пельмени"

Проишествия

На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Всем миром, всем народом, всей землей": объявлен сбор еды и одежды для вдовы Караченцова

Поргину спасают всей страной
Шоу-бизнес

Бедная Юля: что случилось с новым роскошным памятником Началовой

К июню вопрос обещают решить
Шоу-бизнес

"Ну, попал ты в ДТП по пьяни, с кем не бывает?!": помощник отреагировал на слова пятого мужа Лолиты Милявской

Скандал набирает обороты
Шоу-бизнес

Пьяная Гузеева сорвала спектакль: Упала и покатилась

Артистка думала, что гениально играет

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 6 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 мая 2020 года
Гороскоп на июнь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+