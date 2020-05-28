"Она зашла со мной в комнату": грязные откровения участника "Дома-2" об изнасиловании родной матери

Ранние годы Максима связаны с детским домом. По его словам, родной отец пропал без вести, а мать была отправлена в колонию строгого режима убийство. Когда родительницу отправили на зону, Максиму исполнилось 3 года. Но он до сих пор помнит ужас жизни с ней.
На шоу "Бородина против Бузовой" 21-летний Максим Колесников раскрыл страшную семейную тайну, которая наложила серьезный отпечаток на дальнейшую жизнь. Парень помнит, как маму насиловали. Насиловали прямо у него на глазах в извращенной форме!.. Иногда картины этого не дают уснуть целую ночь – Максим все вспоминает и вспоминает...
"Были ситуации, когда родная мать заходила со мной в комнату и ее при мне насиловали. Поэтому у меня бывают загоны. Боюсь о чем-то таком рассказывать Алёне, потому что она из-за каких-то таких моментов меня просто не примет", – вспоминает первые сексуальные переживания Максим.
На проекте "Дом-2", куда парень попал в апреле, изнасилование собственной матери уже не кажется чем-то жутким – тут миром правит животный секс. Но Максим все равно плачет, вспоминая, что чужие дяди делали с его любимой мамой. Мама Алены Рапунцель всякий раз старается утешить будущего зятя, мол, все в прошлом, надо забыть и отпустить. Но, кажется, без помощи профессионального психолога Колесникову не справиться...
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