Может ослепнуть навсегда: врачи спасают изувеченного любовницей участника "Дома-2"

Отношения участников "Дома-2" Никиты Барышева и Насти Стецевят становятся все более напряженными. Зрители боятся, что однажды кого-то из этой парочки увезут с телепроекта в реанимобиле.

Буквально дня не проходит на Острове любви без мордобоя. "Помогите! Хулиганы зрения лишают!" – в ужасе кричал герой фильма "Джентльмены удачи". Теперь эти слова впору произносить Никите Барышеву. Зазноба набросилась на него и едва не выколола глаза.

"Съездил на осмотр к окулисту – меня в течение всего того дня мучила боль после удара в глаз, ночью проявилось ужасное покраснение. Утром меня было не узнать, – пожаловался Никита. – У меня повреждение сетчатки глаза. Я сейчас пребываю в полном шоке, но мой доктор сказал, что до свадьбы все заживет". Если постоянно подвергаться избиениям, до свадьбы можно и не дожить...

Участнику реалити-шоу назначили серьезное лечение. Никите предстоит долгое время принимать медикаменты и накладывать мази, а потом снова показаться врачу. Ситуация, конечно, очень тревожная и неприятная.

Напомним, что Настя не первый раз избивает Никиту. Несколько дней назад на своей странице в социальной сети "Инстаграм" Барышев опубликовал фото с разбитой губой и опухшим носом. "Болит все, голова раскалывается. Никогда такого не испытывал", – признался участник телепроекта. Никита также написал, что не простит Настю, потому что "добивать – это ее прерогатива".

Сегодня много говорят о насилии в семье. Оказывается, агрессия может исходить и от женщины – мужчине может потребоваться защита от кулаков и ногтей разъяренной фурии.