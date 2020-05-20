Может ослепнуть навсегда: врачи спасают изувеченного любовницей участника "Дома-2"

Буквально дня не проходит на Острове любви без мордобоя. "Помогите! Хулиганы зрения лишают!" – в ужасе кричал герой фильма "Джентльмены удачи". Теперь эти слова впору произносить Никите Барышеву. Зазноба набросилась на него и едва не выколола глаза.
"Съездил на осмотр к окулисту – меня в течение всего того дня мучила боль после удара в глаз, ночью проявилось ужасное покраснение. Утром меня было не узнать, – пожаловался Никита. – У меня повреждение сетчатки глаза. Я сейчас пребываю в полном шоке, но мой доктор сказал, что до свадьбы все заживет". Если постоянно подвергаться избиениям, до свадьбы можно и не дожить...
Участнику реалити-шоу назначили серьезное лечение. Никите предстоит долгое время принимать медикаменты и накладывать мази, а потом снова показаться врачу. Ситуация, конечно, очень тревожная и неприятная.
Напомним, что Настя не первый раз избивает Никиту. Несколько дней назад на своей странице в социальной сети "Инстаграм" Барышев опубликовал фото с разбитой губой и опухшим носом. "Болит все, голова раскалывается. Никогда такого не испытывал", – признался участник телепроекта. Никита также написал, что не простит Настю, потому что "добивать – это ее прерогатива".
Сегодня много говорят о насилии в семье. Оказывается, агрессия может исходить и от женщины – мужчине может потребоваться защита от кулаков и ногтей разъяренной фурии.
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