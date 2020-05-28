Пьяная Гузеева сорвала спектакль: Упала и покатилась

Лариса Гузеева в эфире шоу "Давай поженимся" рассказала неприятную историю из своего прошлого. Раньше актриса любила выпивать и не отказывала себе в сигаретке.

В студию программы пришла невеста, которая положительно относится к выпивке. Девушка даже указала это как свое достоинство. Однако ведущая не нашла ничего хорошего в пристрастии к спиртному. Лариса Гузеева привела пример из своей жизни.

Раньше она не отказывалась от горячительного и табака. Актриса однажды даже вышла играть будучи "подшофе". "И тут я подумала на сцене: "А ну-ка упаду". Упала и покатилась, начала какую-то отсебятину лепить. Мне казалось, что я просто гениально играю!" – вспоминает Лариса Гузеева.

Правда, коллеги по выступлению так не думали. Артистка увидела на их лицах напряжение, но все равно была уверена, что выглядит чуть ли не Сарой Бернар. В итоге пьяная звезда сорвала спектакль. Гузеева отметила: алкоголь страшен еще и тем, что мы не можем адекватно себя оценивать в момент помутнения рассудка.

От опасного пристрастия Ларису спас сын Георгий. Однажды актриса услышала, как ребенок жалуется кому-то, что, мол, вот – мать меня ругает, а сама курит да пьет. Телеведущая добавила, что после того случая у нее резко пропало желание даже притрагиваться к алкоголю и сигаретам.