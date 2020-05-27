Помолодевшая Гузеева восхитила снимком из деревни

Лариса Гузеева покинула пределы Москвы и отправилась на съемки передачи. Телеведущая поделилась снимком, который был сделан около сельского магазина.

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева последние несколько дней активно делится в своем инстаграм-аккаунте фотографиями. Знаменитость вместе с творческой командой отправилась снимать новую передачу. Подробностей телеведущая пока не раскрывает.

Свежее фото Гузеевой очень удивило фанатов. Она опубликовала кадр, где она запечатлена вместе с продюсером. Женщина сидят на корточках около старого магазина. Поклонники обратили внимание, что Лариса стала выглядеть моложе.

"Вот это да! Вы такая стройная, и лицо молодое!", "Минус 15 лет точно! ", "Первые на деревне", "Четенькие девчули на районе", "Вы так помолодели", – написали пользователи Сети. Некоторые же усомнились, что фото было сделано недавно, но телеведущая развеяла это предположение.

Кстати, недавно Гузеева поделилась видеозаписью и рассказала, что начала выполнять спортивные упражнения. У телеведущей появился велотренажер. Она установила его прямо в спальне. До этого у знаменитости была лишь беговая дорожка.