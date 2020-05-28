"Старался мстить и усложнять жизнь": жена публично вывалила грязное белье сына Алибасова

По имеющейся информации, наследник продюсера группы "На-На" поднимал руку на супругу изменял ей. Экс-влюбленные живут раздельно, и Виолетта Гришина давно хочет поставить точку в отношениях с мужчиной. Однако Бари Алибасов – младший развод ей не дает.
Девушка рассказала, что он девять месяцев старался мстить и усложнять жизнь, в частности не подписывал важные документы после рождения ребенка. По словам жены Бари Алибасова, не было речи и о материальной или моральной поддержке.
Супруга сына шоумена рада, что сосредоточилась не на выяснении отношений, а на совершенствовании своей жизни. Это дало хорошие плоды. Муж начал активно принимать участие в жизни ребенка. После его извинений супруги решили остаться в нормальных отношениях.
Виолетта Гришина отметила, что подала на развод сначала в Калининграде, но там заявление рассматривать не стали, и она обратилась в московский суд. Жена Бари Алибасова хочет поскорее закончить "бумажные дела". Подала она и на алименты.
Девушка не запрещает мужу встречаться с дочерью Амелией. За его жизнью она не следит. Виолетта Гришина добавила, что постоянной материальной помощи сын Бари Алибасова ни ей, ни наследнице не оказывает.
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