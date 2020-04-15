"Теперь он так складно уже не говорит": сын сообщил о необратимых изменениях у Бари Алибасова

Сын Бари Алибасова убежден: после того как продюсер отравился средством для прочистки труб, в нем произошли перемены. Бари Алибасов – младший обнародовал видео, на котором его отец запечатлен на "пике интеллекта".

Бари Алибасов отравился чистящим средством летом 2019 года. Скандально известный продюсер был экстренно госпитализирован с сильнейшими ожогами желудка, пищевода и дыхательных путей. Основатель группы "На-На" принял химическую жидкость за сок и случайно выпил ее. Алибасов провел в больнице несколько недель.

Все это время его поддерживал сын Бари. Он не отходил от койки отца, видел, как тот буквально тает на глазах. По словам Алибасова-младшего, продюсеру пришлось питаться через трубочку.

Когда тот выписался, предпочел не отсиживаться дома, а отправился на съемки шоу Андрея Малахова. Бари появился в студии в инвалидном кресле и смачно плюнул в телеведущего. Алибасов пояснил, что сделал это не от злости на шоумена, а дал понять недоброжелателям, что хоронят его рано.

Впоследствии на нескольких передачах отметился и сын продюсера. А сейчас Бари Алибасов-младший презентовал интервью отца, отметив, что оно сделано еще до отравления.

"Теперь он так складно без подготовки уже не говорит. Смотрю и восхищаюсь папой на пике его интеллекта", – признался Бари. Также он отметил, что иначе стал относиться к отцу. "Он не просто папа, а мой старший друг. Сейчас друг, но уже больше человек, за которого чувствую ответственность", – сообщил Алибасов. Свою запись в инстаграм-аккаунте он сопроводил старой фотографией. По его словам, на снимке Бари 25 лет.

Отметим, что далеко не все поверили в отравление продюсера. В Сети многие убеждены, что Бари Алибасов просто пытается пропиариться. Эта история привлекла к нему внимание общественности на несколько недель.