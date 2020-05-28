Испещренное морщинами лицо Гришаевой поразило народ

Нонна Гришаева не скучает в самоизоляции. Актриса выложила ролик, в котором мастерски перевоплотилась в старушку. Компанию ей составил муж.
В скетче звездная пара показала супругов в летах. В видео мистер и миссис Сэмпл вспоминают о детстве Джарвиса.
Неизвестно, прибегала ли звезда к сценическому гриму или так морщилась, но роль пожилой женщины она исполнила очень талантливо. Ей удалось "состариться" на несколько десятков лет. Поклонников и коллег актрисы поразило перевоплощение Нонны Гришаевой.
Многие остались в восторге от игры актеров. "Потрясающие!", "Классная старушка!", "Лучшие!" – высказались фолловеры Нонны Гришаевой.
Напомним, что знаменитость снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. Заслуженная артистка России с 2014 года руководит Московским областным государственным театром юного зрителя и сама играет в спектаклях.
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