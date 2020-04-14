Отношения обострились: муж узнал Нонну Гришаеву с неожиданной стороны

В эфире программы Первого канала "У нас все дома" Нестеров отметил, что Гришаева во время карантина открылась ему с неожиданных сторон. Александр даже не подозревал, что Нонне нравятся те или иные книги и фильмы.
"Никогда в жизни не мог себе представить, что она будет смотреть, как Уилл Смит в кого-то стреляет", – поделился супруг знаменитости.
По словам Нестерова, за годы брака они никогда не проводили так много времени вместе. На карантине их отношения обострились, пара начала конфликтовать. "Это непросто, и мы даже не собираемся изображать какую-то идиллию", – поделился Александр. Знаменитость и ее муж периодически злятся друг на друга, но положительные моменты, которых все-таки больше, выправляют ситуацию.
Между тем сама Нонна Гришаева счастлива быть с семьей. Самоизоляция позволила актрисе отдохнуть в окружении близких. "Бывали дни, когда я работала по 38 часов в сутки без сна", – поделилась знаменитость.
Напомним, у Нонны Гришаевой двое детей. Дочери артистки, Анастасии, 23 года. Наследница появилась в браке звезды с актером Антоном Деровым. От второго супруга, Александра Нестерова, актриса родила сына Илью. Мальчику уже 13 лет.
Популярные темы форума
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Самый красивый певец
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Ненавижу свою мать
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Во что превратилась моя жизнь
Жить вместе
Жить или не жить?
Чего скисли? У России самое выгодное положение по поводу коронавирус. Сиди дома и мой руки с мылом.
Когда закончится коронавирус я...