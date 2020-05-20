Гришаева поразила редкими кадрами

Нонна Гришаева поделилась архивными фотографиями из театрального института. Она сообщила, то ровно 30 лет назад поступила в ВТУ им. Щукина.

48-летняя актриса выложила в "Инстаграм" снимки со сцены института. Актриса поступила в театральное училище им. Щукина в 1990 году. На некоторых кадрах Нонна Гришаева выступает на сцене, поет и что-то рассказывает. На другом фото видно всю группу.

Артистка отметила, что тогда было непростое время. Сейчас она рассказывает своим первокурсникам о том, как им приходилось жить и учиться. Нонна Гришаева добавила, что они справились благодаря неимоверному желанию овладеть актерской профессией и чудесным педагогам.

Поклонники пришли в восторг от ретро-снимков. Они сразу узнали в черноволосой красавице Нонну Гришаеву и некоторых ее коллег по творческому цеху.

Отметим, уже на первом курсе артистку пригласили в труппу сразу три столичных театра, из которых она выбрала именитый театр имени Е. Вахтангова. На этой сцене Нонна Гришаева выступала до 2009 года, иногда сотрудничала с театром и после ухода.

Нонна Гришаева снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. Заслуженная артистка России с 2014 года руководит Московским областным государственным театром юного зрителя и сама играет в его спектаклях.