Все лицо в морщинах: Что Богомолов сотворил с Собчак

Вряд ли кому-то доводилось видеть Ксению Собчак в столь подурневшем виде. При втором супруге скандальная ведущая превратилась в настоящую старуху.



Известный театральный режиссер Константин Богомолов, ставший еще более знаменитым после женитьбы на скандальной телеведущей Ксении Собчак, на самоизоляции без дела не сидит. Звездный супруг творчески отреагировал на введение ограничительных мер и решил снять целый сериал о людях на карантине.

“Безопасные связи” – проект, выполненный в необычном формате скринлайф. Хотя необычен он только для до-коронавирусной жизни. Сейчас же все проживают время за ноутбуками и компьютерами. Так что сериал – попытка сделать кино о людях в самоизоляции.

Сюрпризом для фанатов стало появление в очередной серии супруги художественного руководителя Театра на Малой Бронной. При этом Константин Богомолов решил вдоволь потешиться над женой и превратил ее в настоящую старуху. Для новой роли телеведущую конкретно загримировали, да так, что она постарела на несколько десятков лет.

Разумеется, поклонники звездной пары не могли обойти вниманием такой оригинальный образ Ксении. “Превратил Собчак в старуху. Как всегда, один эпатаж”, “Ксения отличная!”, “Ксения Собчак – бабка – это огонь!”, “Как постарела Собчак при Богомолове”, – пишут удивленные фолловеры.