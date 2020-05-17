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Шоу-бизнес
Богомолов раздобыл странный предмет ради удовольствия ненасытной Собчак

Богомолов раздобыл странный предмет ради удовольствия ненасытной Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Союз Ксении Собчак и Константина Богомолова поражает поклонников пары небывалой гармоничностью. Скандалисты по отдельности, вместе они сумели создать чуть ли не идеальное семейство. Недавно для общего дела решил постараться супруг.
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Известная телеведущая, бывший кандидат в президенты страны Ксения Анатольевна Собчак похоже наконец-то обрела женское счастье. Ее брак с театральным режиссером Константином Богомоловым выглядит гармоничным, а супруги явно меняются под действием друг друга. Так, обычно резкая Собчак все чаще ведет себе вполне прилично и даже мило. А сам Богомолов и вовсе ради супруги готов на любые жертвы.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Для того чтобы восхитить жену, творец притащил домой тандыр и собирается удивлять Собчак кулинарными изысками. "КЮ приволок в дом тандыр и мылится научиться готовит мясо", – написал в своем микроблоге в "Инстаграм" худрук Театра на Малой Бронной. КЮ – это инициалы Константина Юрьевича, решившего записаться в поварихи.

Ксению Собчак явно порадовал сюрприз звездного супруга. "Мой самый хозяйственный", – прокомментировала восторженная телеведущая, сопроводив послание тремя сердечками.

Подписчики тоже поддержали Богомолова в освоении нового навыка. "Хорошая вещь – тандыр", "Удачи в начинаниях!", – пишут фанаты.

Однако нашлись и те, кто усомнился в возможностях мужа Собчак. "Огнетушитель поставьте рядом", "Только дом не подожгите", – перепугались фолловеры.

17 мая 2020, 15:13 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как раз его Ксеньке недоставало. Богомол ловит хайп в новой хате собственной жены)) Тандыр то шо надо👍
1

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