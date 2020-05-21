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"Теперь уволят": вакханалия на шоу "Давай поженимся!" ошарашила Гузееву

Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Неловких моментов на шоу "Давай поженимся!" было превеликое множество. При этом Лариса Гузеева всегда старалась относиться к происходящему на съемках с пониманием. Но очередной сюрприз невесты показался телеведущей весьма странным.
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Новый выпуск шоу "Давай поженимся!" заставил смеяться телезрителей. Героиня передачи, 28-летняя девушка по имени Анастасия, отличилась особой смелостью.

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Сюжеты Давай поженимся

Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Девушка пришла на шоу искать жениха и столкнулась со странным совпадением. Главным героем передачи оказался ее начальник. 35-летний Валентин также удивился случившемуся. Однако ведущая Лариса Гузеева не поверила, что для них встреча стала неожиданной.

После общения Анастасия решила показать сюрприз для потенциального избранника. Девушка придумала, как во время карантина гулять с собакой вдвоем. Она предложила Валентину надеть объемный плащ и шляпу. Невеста запрыгнула на спину мужчине и скрылась под его верхней одеждой. В таком виде Валентин прогулялся по студии с собакой на поводке.

Гузееву ошарашили действия героев передачи. Ведущая предположила, что после такого Анастасия не сможет вернуться на работу.

"Затейница Анастасия, теперь ждите вердикта, уволят вас или нет", – сказала Лариса.

Впечатлившись увиденным, Гузеева задумалась, как проходят корпоративы у героев передачи.

Напомним, недавно телеведущая приложила Гарика Харламова, который постоянно высмеивает шоу "Давай поженимся!". Лариса смогла задеть комика за живое.

Автор: 21 мая 2020, 12:50 Источник: Первый канал
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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