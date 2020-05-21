"Теперь уволят": вакханалия на шоу "Давай поженимся!" ошарашила Гузееву

Новый выпуск шоу "Давай поженимся!" заставил смеяться телезрителей. Героиня передачи, 28-летняя девушка по имени Анастасия, отличилась особой смелостью.
Девушка пришла на шоу искать жениха и столкнулась со странным совпадением. Главным героем передачи оказался ее начальник. 35-летний Валентин также удивился случившемуся. Однако ведущая Лариса Гузеева не поверила, что для них встреча стала неожиданной.
После общения Анастасия решила показать сюрприз для потенциального избранника. Девушка придумала, как во время карантина гулять с собакой вдвоем. Она предложила Валентину надеть объемный плащ и шляпу. Невеста запрыгнула на спину мужчине и скрылась под его верхней одеждой. В таком виде Валентин прогулялся по студии с собакой на поводке.
Гузееву ошарашили действия героев передачи. Ведущая предположила, что после такого Анастасия не сможет вернуться на работу.
"Затейница Анастасия, теперь ждите вердикта, уволят вас или нет", – сказала Лариса.
Впечатлившись увиденным, Гузеева задумалась, как проходят корпоративы у героев передачи.
Напомним, недавно телеведущая приложила Гарика Харламова, который постоянно высмеивает шоу "Давай поженимся!". Лариса смогла задеть комика за живое.
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