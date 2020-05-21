"Теперь уволят": вакханалия на шоу "Давай поженимся!" ошарашила Гузееву

Неловких моментов на шоу "Давай поженимся!" было превеликое множество. При этом Лариса Гузеева всегда старалась относиться к происходящему на съемках с пониманием. Но очередной сюрприз невесты показался телеведущей весьма странным.

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