"Она разрушает семью": знаменитый актер кинулся с обвинениями на бывшую жену

В студии шоу "Судьба человека" Алексей Барабаш рассказал о своих неудачных браках. Мужчина часто уходил от одной женщины к другой в надежде, что следующая – та самая.

Знаменитость вспомнила, что его третьей супругой была девушка не из мира кино. В тот раз он решил, что ему нужна не актриса, ведь два предыдущих союза с коллегами распались. "Так я познакомился с Юлей, которая работала администратором в Доме кино", – говорит Алексей Барабаш.

Он описал третью жену, как "типичную хохлушку", которая очень любит готовить. Актер отметил, что они существовали "в параллельных измерениях". "Это была планета вареников, коврижек, расстегаев и сала", – смеется артист.

Алексей Барабаш считает, что им было сложно понимать друг друга. Юлия постоянно его ревновала, так как не разделяла актерский образ жизни. "Если я задерживался, сразу начинала что-то подозревать", – говорит звезда в эфире шоу "Судьба человека".

Брак просуществовал недолго, и его не спас даже совместный сын Матвей. На съемках сериала "Мужчина во мне" знаменитость познакомилась с четвертой женой Анной Здор. "Все-таки я заложник профессии, могу жить только с актрисами", – уверен Алексей Барабаш. При этом он винит коллегу в том, что та вынудила его бросить Юлию.

"Она понимала, что разрушает чужую семью, но она влюбилась, и ей были неважны чувства других", – сказала звезда в эфире шоу "Судьба человека".

Четвертый союз был также недолговечен, уже через два года пара распалась. После развода Анна Здор обвинила бывшего мужа в неуплате алиментов на общего ребенка. "Сейчас у нас уже прекрасные отношения, мы успокоились, мне и самому жить спокойнее стало", – признался актер.