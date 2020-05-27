"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе

Яна Рудковская – самый известный продюсер страны. А еще хорошая мама и жена. Но мало кто знает, сколько драм она перенесла в жизни.

Яна Рудковская была замужем несколько раз. С первым супругом – бизнесменом Евгением Мухиным – она еще в молодости переехала из Барнаула в Сочи. В 2001-м вышла замуж за миллиардера Виктора Батурина, знакомство с которым случилось на футбольном матче. Но через семь лет состоялся громкий и неприятный развод – по заверению Рудковской, она прошла 221 суд. 221 круг ада...

"Никто не верил, что я смогу выжить после этой истории, – вспоминает сегодня Яна. – Что меня не упекут ни в психушку, ни куда либо. Удивительно, но спустя столько времени у меня нет ненависти к нему, несмотря на то, что он отобрал у меня все, включая детей".

По словам Рудковской, это "была самая длинная война за детей". "Виктор Николаевич старался как можно больнее меня ужалить, он говорил "ты будешь молить о прощении", но такой финал не случился. Дети сейчас живут со мной". Напомним, от прежнего брака у Яны двое сыновей – 18-летний Андрей и 17-летний Николай.

Яна Рудковская оказалась сильным человеком, она не сломалась, не пропала. Сегодня она – одна из самых ярких и авторитетных звезд в стране. Она смогла построить успешный бизнес, продюсируемый ею Дима Билан стал призером "Евровидения".

"Мы с Виктором Николаевичем в хороших отношениях, мне кажется, что он понял, что надо было не так расставаться. Обидно – и деньги оба потеряли, и время. Нужно расставаться цивилизованно", – заметила Рудковская.

В сентября 2009 года она стала женой олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. А в январе 2013 года у любящих супругов появился на свет сын Александр.

"Мы мечтаем еще об одном ребенке, – призналась Яна. – Это все очень сложно, непростой процесс. Я много раз делала попытки забеременеть самой, но, к сожалению, это невозможно по состоянию моего здоровья. Есть мечта, надо жить этой мечтой и идти к ней".