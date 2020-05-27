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Ксения Собчак поразмышляла о поспешном браке с Максимом Виторганом

Ксения Собчак поразмышляла о поспешном браке с Максимом Виторганом

Ксения Собчак. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая благодарит Максима Виторгана за годы совместной жизни. От звезды кино журналистка родила сына Платона.
прочитано 319 раз

Разводу телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана предшествовал некрасивый эпизод. Тогда еще муж знаменитости несколько раз ударил по лицу режиссера Константина Богомолова. В тот момент в Сети и прессе активно обсуждали интрижку Ксении и Константина, что, видимо, и подвигло Максима к таким решительным действиям.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

После драки и последующего скандала было сложно поверить, что Собчак и Виторган смогут наладить общение. Между тем знаменитости помирились ради общего сына Платона.

Общаясь с Александром Мясниковым в рамках собственного шоу теледива призналась, что благодарна Максиму Виторгану за поддержку и совместные годы. Брак с актером Ксения Собчак не считает, и никогда не считала ошибкой.

Напомним, Ксения и Максим стали парой в 2012 году. Через четыре месяца после начала романа артист и журналистка сыграли тайную свадьбу, которая многим показалась поспешной.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)


В 2016-м знаменитость родила мужу сына Платона. Собчак скрывала беременность так долго, как это было возможно. Появление ребенка изменило Ксению Собчак. Телеведущая, которую ранее называли детоненавистницей, внезапно прониклась к малышам.

В сентябре 2019 года журналистка стала женой режиссера Константина Богомолова. Эта свадьба звезды наделала много шума.

Автор: 27 мая 2020, 17:56 Источник: Ютуб-канал "Осторожно, Собчак!" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ксения, будучи парой с Максимом, вы были женщиной. Сейчас вы мужланка. Уж простите.
1

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