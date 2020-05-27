Ксения Собчак поразмышляла о поспешном браке с Максимом Виторганом

Разводу телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана предшествовал некрасивый эпизод. Тогда еще муж знаменитости несколько раз ударил по лицу режиссера Константина Богомолова. В тот момент в Сети и прессе активно обсуждали интрижку Ксении и Константина, что, видимо, и подвигло Максима к таким решительным действиям.
После драки и последующего скандала было сложно поверить, что Собчак и Виторган смогут наладить общение. Между тем знаменитости помирились ради общего сына Платона.
Общаясь с Александром Мясниковым в рамках собственного шоу теледива призналась, что благодарна Максиму Виторгану за поддержку и совместные годы. Брак с актером Ксения Собчак не считает, и никогда не считала ошибкой.
Напомним, Ксения и Максим стали парой в 2012 году. Через четыре месяца после начала романа артист и журналистка сыграли тайную свадьбу, которая многим показалась поспешной.
В 2016-м знаменитость родила мужу сына Платона. Собчак скрывала беременность так долго, как это было возможно. Появление ребенка изменило Ксению Собчак. Телеведущая, которую ранее называли детоненавистницей, внезапно прониклась к малышам.
В сентябре 2019 года журналистка стала женой режиссера Константина Богомолова. Эта свадьба звезды наделала много шума.
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