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"Жизнь довела!": названа неожиданная причина сходства Бузовой с Собчак

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые заметили, что Ольгу Бузову и Ксению Собчак связывает не только род деятельности, но и внешность. Телеведущие удивительно стали похожи друг на друга.
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Скандальный блогер Лена Миро вновь обратила свой взор на Ольгу Бузову и Ксению Собчак. Правда, на этот раз обозревательница решила связать телеведущих воедино и объяснить, почему же они так похожи. По мнению Лены, певицу и журналистку связывают глупые заявление. Однако это не единственная причина.

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Миро заметила, что у телеведущих дряблая серая кожа и глаза, в которых отсутствует какая-либо мысль. Кроме того, причиной их плохой внешности являются алкоголизм, отсутствие половой жизни и плохое питание.

Блогер также считает, что в будущем Собчак и Бузова станут никому не интересны, потому что превратятся в "сумасшедших бабок". Таким примером уже является, по мнению Миро, Яна Рудковская.

"Это их жизнь довела!", – резко высказалась Лена.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, недавно Лена Миро прокомментировала личную жизнь сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова. Блогер уверена, что молодой человек пойдет по стопам своего отца и будет часто менять возлюбленных.

Автор: 24 мая 2020, 17:12 Источник: LiveJournal
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