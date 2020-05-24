"Жизнь довела!": названа неожиданная причина сходства Бузовой с Собчак

Некоторые заметили, что Ольгу Бузову и Ксению Собчак связывает не только род деятельности, но и внешность. Телеведущие удивительно стали похожи друг на друга.

Скандальный блогер Лена Миро вновь обратила свой взор на Ольгу Бузову и Ксению Собчак. Правда, на этот раз обозревательница решила связать телеведущих воедино и объяснить, почему же они так похожи. По мнению Лены, певицу и журналистку связывают глупые заявление. Однако это не единственная причина.

Миро заметила, что у телеведущих дряблая серая кожа и глаза, в которых отсутствует какая-либо мысль. Кроме того, причиной их плохой внешности являются алкоголизм, отсутствие половой жизни и плохое питание.

Блогер также считает, что в будущем Собчак и Бузова станут никому не интересны, потому что превратятся в "сумасшедших бабок". Таким примером уже является, по мнению Миро, Яна Рудковская.

"Это их жизнь довела!", – резко высказалась Лена.

Напомним, недавно Лена Миро прокомментировала личную жизнь сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова. Блогер уверена, что молодой человек пойдет по стопам своего отца и будет часто менять возлюбленных.