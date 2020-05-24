"Спасите наши уши": запевшая Собчак вызвала омерзение

Ксения Собчак нередко становится объектом критики. Однако недавно телеведущая перешла все границы, считают пользователи. Звезда неожиданно запела.

Накануне, 23 мая, знаменитость сообщила о запуске новой программы под названием "Осторожно: новости!", где будет обсуждаться главные события последней недели. На странице в соцсети "Инстаграм" Ксения Собчак опубликовала отрывок предстоящего выпуска. В кадре телеведущая поет и танцует в золотом комбинезоне.

Большинство пользователей резко высказались о вокальных способностях Ксении Собчак. "Спасите наши уши", "Какая мерзкая песня", "Если Собчак запела, то конец света близок", "Ксения запела. Только этого нам не хватало", – поделились мыслями комментаторы. Один из подписчиков в шутку отметил, что теперь у звезды "Дома-2" Ольги Бузовой появился конкурент.

Нашлись и те, кто оценил талант Ксении Собчак. "Умная, красивая. Жги!", "Смешно, но голос-то хороший у Ксюши", "Как классно поете, и материал снят круто", "У вас отличный голос по сравнению с некоторыми", – поддержали ее поклонники. Некоторые признались, что с удовольствием посмотрели новое шоу звезды.

Ранее Ксения Собчак обратилась к народу с просьбой о помощи. Телеведущая рассказала историю о нуждающейся женщине с ребенком из поселка Елатьма в Рязанской области. Семья потеряла кормильца и теперь должна выплатить большой долг. "Какую-то часть этого долга мы берем на себя, но выплатить всю сумму даже нам в одиночку тяжело", – написала звезда.