"Я целовал и гладил ее животик": Фоменко сообщил о беременности Волочковой

Как рассказал Владислав Фоменко, назвавший себя бизнесменом в сфере строительства, он познакомился с Анастасией Волочковой в 2014 году. Довольно быстро закрутился роман, хотя Фоменко был женат.
Просьбы не обнародовать их общие фото до тех пор, пока он не поговорит с супругой, ни к чему не привели. Жена закатила Фоменко дикую сцену и выставила за порог. Балерина тогда как раз купила дом, которым так любит хвастаться.
Вскоре выяснилось, что артистка ждет ребенка. К тому времени, по словам мужчины, они пять месяцев жили вместе. "Когда Настя сообщила мне, что у нее задержка, и, возможно, она беременна, я целовал и гладил ее животик. Срок был примерно пять недель", – сообщил Владислав.
А потом Фоменко якобы застал Волочкову в сауне с водителем. Оскорбленный в лучших чувствах мужчина собрал вещи и уехал. Позже он звонил балерине, но она заблокировала его номер.
"В отношениях с Настей я давно поставил точку. Лишь один вопрос не дает мне покоя. Настя, что стало с нашим ребенком? Если он родился и растет, то что с ним? Его воспитывает твоя мать или ты отдала его чужим людям?" – обратился к балерине Фоменко.
Помощница звезды Наталья Ракицкая прокомментировала эту историю. Она заявила, что этот мужчина – обычный строитель из Твери, который хочет заработать на имени артистки. Однако Владислав подчеркивает: многие подтвердят, что он жил с Анастасией, а еще есть фото и видео. "Я состоятельный человек, у меня есть свой бизнес, и мне не надо пользоваться ее именем для пиара или заработка", – заявил Фоменко.
Правда, несколько странным выглядит то обстоятельство, что предприниматель озаботился судьбой своего ребенка только сейчас. После описанных им событий прошло шесть лет.
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