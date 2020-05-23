Третий день в одном и том же: забывшая переодеться Волочкова вызвала оторопь

44-летняя артистка лишила поклонников возможности комментировать профиль – звезда решила оградиться от негативных высказываний в свой адрес. При этом танцовщица продолжает активно вести страницу в соцсетях. Знаменитость публикует по несколько снимков в сутки, показывая, как проходит ее день.
Пользователи Сети обратили внимание, что последнюю неделю Анастасия Волочкова предстает перед публикой в одной и той же одежде. Во вторник балерина отдыхала на веранде, в среду хвасталась огромным букетом белых роз, в четверг нежилась на диване под теплым пледом, а в пятницу показывала свои угодья. На всех кадрах танцовщица предстала в ярко-желтом спортивном костюме.
Некоторые посоветовали балерине уже наконец переодеться во что-нибудь другое, а то контент инстаграм-страницы становится слишком однообразным. Народ надеется, что как только в Москве температура поднимется выше плюс десяти градусов, Анастасия Волочкова вновь будет радовать подписчиков пикантными фото.
Например, несколько дней назад танцовщица уселась на поперечный шпагат во дворе дома. Из одежды на диве была лишь леопардовая футболка и трусики.
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