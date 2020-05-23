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Третий день в одном и том же: забывшая переодеться Волочкова вызвала оторопь

Третий день в одном и том же: забывшая переодеться Волочкова вызвала оторопь

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова опубликовала новый кадр в своем инстаграм-аккаунте. Балерина на снимке предстала в желтом спортивном костюме, который она носит вот уже несколько дней подряд.
прочитано 229 раз

44-летняя артистка лишила поклонников возможности комментировать профиль – звезда решила оградиться от негативных высказываний в свой адрес. При этом танцовщица продолжает активно вести страницу в соцсетях. Знаменитость публикует по несколько снимков в сутки, показывая, как проходит ее день.

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Волочкова вышла на улицу в трусах

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Пользователи Сети обратили внимание, что последнюю неделю Анастасия Волочкова предстает перед публикой в одной и той же одежде. Во вторник балерина отдыхала на веранде, в среду хвасталась огромным букетом белых роз, в четверг нежилась на диване под теплым пледом, а в пятницу показывала свои угодья. На всех кадрах танцовщица предстала в ярко-желтом спортивном костюме.

Некоторые посоветовали балерине уже наконец переодеться во что-нибудь другое, а то контент инстаграм-страницы становится слишком однообразным. Народ надеется, что как только в Москве температура поднимется выше плюс десяти градусов, Анастасия Волочкова вновь будет радовать подписчиков пикантными фото.

Например, несколько дней назад танцовщица уселась на поперечный шпагат во дворе дома. Из одежды на диве была лишь леопардовая футболка и трусики.

Автор: 23 мая 2020, 00:38 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Классная Анастасия, норм. жёлтый костюм. Подумаешь три дня носит и что? Все <цензура>.
1

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