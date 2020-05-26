"На душе вообще фигово": дочь Волочковой взвыла на карантине

Наследница Анастасии Волочковой Ариадна проводит самоизоляцию с отцом Игорем Вдовиным и мачехой – ведущей Аленой Николаевой. Девочка призналась, что ей стало невыносимо скучно в четырех стенах.

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