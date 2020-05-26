"На душе вообще фигово": дочь Волочковой взвыла на карантине

14-летняя дочь балерины рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что уже порядком устала и страдает, сидя на самоизоляции. По словам Ариадны, у нее совсем упало настроение, поскольку ей нечем заняться.
"Очень странно себя чувствую. Неприятно, на душе вообще фигово", – пожаловалась девочка. А вот Анастасия Волочкова наслаждается отдыхом дома, любуется букетами цветов, которые ей присылают поклонники, ходит в баню и устраивает пикники во дворе своего особняка.
Отметим, компанию танцовщице, по ее словам, составляет новый возлюбленный. Личность мужчины звезда предпочитает хранить в секрете.
Напомним, из-за нападок хейтеров 44-летняя артистка лишила пользователей Сети возможности комментировать ее профиль. При этом Анастасия Волочкова продолжает активно вести страницу в "Инстаграм", публикуя по несколько снимков в сутки.
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