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"Она никогда не признается": получившую многомиллионное наследство вдову Успенского вывели на чистую воду

Эдуард Успенский. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Третья жена Эдуарда Успенского Элеонора Филина высказалась о том, что оставил писатель последней супруге. Она уверена: Елена многое скрывает, в том числе и то, что литератор был домашним тираном.
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Элеонора Филина подтвердила, что писатель был тираном в семейной жизни. Она предположила, что литературную премию в честь Эдуарда Успенского Государственная библиотека учредила с подсказки его вдовы.

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По ее словам, дочь писателя от первого брака, узнав об этом, захотела написать протестное письмо и выразить свое отношение к ситуации. Кроме того, Филина считает, что вдове литератора проще молчать о домашнем насилии.

"Просто она в этом никогда не признается, ей это невыгодно", – отметила экс-супруга Эдуарда Успенского. Она напомнила, что все наследство писателя досталось Елене, поэтому увековечить его память – это ее долг. По словам Филиной, вдове достались несколько загородных домов, квартиры в центре Москвы, недвижимость в Анапе и авторские права на произведения классика детской литературы.

Элеонора заявила, что один дом в Троицком оценивался в три миллиона долларов, и это была лишь малая часть имущества писателя. "Он оставил своей вдове многомиллионное состояние. И не в рублях, а в долларах", – отметила Филина.

Напомним, что Эдуард Успенский придумал знаменитых персонажей: крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина, дядю Федора, почтальона Печкина, пса Шарика. Писатель был одним из создателей программ "Спокойной ночи, малыши!" и "В нашу гавань заходили корабли".

Автор: 27 мая 2020, 11:10 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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