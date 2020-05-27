"Она никогда не признается": получившую многомиллионное наследство вдову Успенского вывели на чистую воду

Элеонора Филина подтвердила, что писатель был тираном в семейной жизни. Она предположила, что литературную премию в честь Эдуарда Успенского Государственная библиотека учредила с подсказки его вдовы.
По ее словам, дочь писателя от первого брака, узнав об этом, захотела написать протестное письмо и выразить свое отношение к ситуации. Кроме того, Филина считает, что вдове литератора проще молчать о домашнем насилии.
"Просто она в этом никогда не признается, ей это невыгодно", – отметила экс-супруга Эдуарда Успенского. Она напомнила, что все наследство писателя досталось Елене, поэтому увековечить его память – это ее долг. По словам Филиной, вдове достались несколько загородных домов, квартиры в центре Москвы, недвижимость в Анапе и авторские права на произведения классика детской литературы.
Элеонора заявила, что один дом в Троицком оценивался в три миллиона долларов, и это была лишь малая часть имущества писателя. "Он оставил своей вдове многомиллионное состояние. И не в рублях, а в долларах", – отметила Филина.
Напомним, что Эдуард Успенский придумал знаменитых персонажей: крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина, дядю Федора, почтальона Печкина, пса Шарика. Писатель был одним из создателей программ "Спокойной ночи, малыши!" и "В нашу гавань заходили корабли".
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