"Стал красным и бесноватым": Эдуард Успенский угрожал убийством сыну своей бывшей жены

Недавно дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна рассказала, каким ужасным человеком был ее отец. Неприятными историями также смогла поделиться бывшая жена автора детских сказок Элеонора Филина.

Эдуард Успенский прожил с Элеонорой Филиной семь лет. Когда они познакомились, у женщины уже были двое сыновей – младший Влад и старший Денис. Писатель постоянно проявлял свою неприязнь к мальчикам, вел себя с ними ужасно.

Эдуард Николаевич постоянно кричал на Влада, ругался матом, поднимал на него руку, вспоминает Филина. Однажды писатель запустил в ребенка бутылкой. Свое поведение автор детских сказок оправдывал тем, что раньше его тоже бил отчим. Такое проявление эмоций он считал нормальным.

Элеонора не понимает, как у детского писателя может быть такой невыносимый характер. Она просила мужа не обращаться с сыном подобным образом. Кстати, женщина имела неосторожность припугнуть Успенского. Она предупредила, что мальчик вырастит и сможет дать сдачи. Такие угрозы привели писателя в ярость.

"Что!? Да если он только посмеет на меня руку поднять, я возьму первый попавшийся предмет и размозжу ему башку!", – процитировала Филина бывшего мужа.

Впоследствии Успенский начал поднимать руку и на супругу. Женщина осознала, что такое поведение никогда не прекратится, поэтому решила развестись с писателем.