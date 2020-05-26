"Стал красным и бесноватым": Эдуард Успенский угрожал убийством сыну своей бывшей жены

Эдуард Успенский прожил с Элеонорой Филиной семь лет. Когда они познакомились, у женщины уже были двое сыновей – младший Влад и старший Денис. Писатель постоянно проявлял свою неприязнь к мальчикам, вел себя с ними ужасно.
Эдуард Николаевич постоянно кричал на Влада, ругался матом, поднимал на него руку, вспоминает Филина. Однажды писатель запустил в ребенка бутылкой. Свое поведение автор детских сказок оправдывал тем, что раньше его тоже бил отчим. Такое проявление эмоций он считал нормальным.
Элеонора не понимает, как у детского писателя может быть такой невыносимый характер. Она просила мужа не обращаться с сыном подобным образом. Кстати, женщина имела неосторожность припугнуть Успенского. Она предупредила, что мальчик вырастит и сможет дать сдачи. Такие угрозы привели писателя в ярость.
"Что!? Да если он только посмеет на меня руку поднять, я возьму первый попавшийся предмет и размозжу ему башку!", – процитировала Филина бывшего мужа.
Впоследствии Успенский начал поднимать руку и на супругу. Женщина осознала, что такое поведение никогда не прекратится, поэтому решила развестись с писателем.
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