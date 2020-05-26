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"Ходила с опухшими глазами": дочь откровенно о зверствах Эдуарда Успенского

Эдуард Успенский. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитый детский писатель Эдуард Успенский был домашним тираном. Так утверждает его дочь Татьяна, которая впервые решилась заговорить на больную для нее тему.
прочитано 1080 раз

Татьяна Успенская рассказала о жестокости отца. Она написала открытое письмо, в котором заявила, что нельзя называть именем ее отца детскую литературную премию.

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Также женщина призналась, что даже сейчас, по прошествии многих лет, с содроганием вспоминает об отце. По словам дочери классика детской литературы, он все время был агрессивен, унижал и избивал свою жену, детей и жестоко относился к внукам.

По словам наследницы Эдуарда Успенского, после того, как ей исполнилось десять лет, ее жизнь превратилась в ад. Отец стал очень жесток с ней. Женщина вспомнила, что в их семье ничего нельзя было просить напрямую, нельзя ни о чем говорить. Она заявила, что никогда не была ему интересна, как и внуки.

Татьяна Успенская сообщила, что ее сын, когда приезжал, чистил клетки, убирал в доме – как прислуга. "Мне было лет 18, я ходила в институт с опухшими глазами. Мы жили на Клязьме, в частном доме, он меня выкидывал, выталкивал на улицу. Он начинал бить, я убегала", – поделилась дочь писателя горькой правдой.

Автор: 26 мая 2020, 14:34 Источник: Sobesednik.ru, телеканал "360" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чебурашке исполнилось 50 лет

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Увы, Успенский типичный эпилептоидный психопат. Это двуличные, полные злобы, ненависти, садизма и жестокости тираны в кругу своей семьи и вполне приятные в общении люди для посторонних.
Большинству и в голову не придёт, какой ужас эпилептоидный психопат устраивает у себя в доме.
Жизнь с таким отцом или матерью - ад для детей и второго родителя.
Дочери негодяя можно только посочувствовать.
Гость
Ответить
Все его бывшую жену и соведущую Элеонору шельмовали, когда она раскрыла рот и рассказала обо всем, что он творил, когда они были в браке. Теперь, может, его друзья успокоятся и не будут травить его дочь.
Гость
Ответить
ничего удивительного что воспитавшиеся на его произведениях дети впоследствие стали потерянным поколением! казалось бы совпадение, а нет закономерность!
1

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