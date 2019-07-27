Эдуард Успенский нанимал детектива для слежки за экс-супругой

Почти год назад не стало писателя Эдуарда Успенского. Детские произведения писателя всегда олицетворяли доброту и искренность. Однако, по словам дочери Успенского Татьяны, по отношению к близком он был довольно жестким человеком.



В особенности не повезло третьей жене Успенского, телеведущей Элеоноре Филиной. Супруги развелись в 2011 году, но писатель все равно продолжал пристально следить за жизнью бывшей возлюбленной.



"С негодованием и злостью говорил о том, какой ужасный человек Филина. Вечером пересматривал на компьютере их общие с Лерой фотографии и выпуски программы "В нашу гавань заходили корабли...", на которой они познакомились", – рассказала Татьяна. Более того, по признанию дочери писателя, Успенский даже нанял частного детектива следить за бывшей женой.

Дочь пыталась напомнить отцу, что он с Филиной давно расстался, но тот ее не слушал, пишет StarHit. "Лучше бы я молчала, ведь теперь уже на меня обрушились гром, молнии и те же выражения, которые пять минут назад были адресованы Лере. Меня отшвырнуло от отца словно взрывной волной, – продолжила Успенская. — А уж когда я однажды, окончательно устав от его бесконечной шарманки о "негодяйке Филиной", осмелилась произнести, что так не бывает – чтобы один плохой, а второй хороший, увидела сжатые кулаки и испепеляющий взгляд. Даже страшно стало", – добавила она.

Поведала Татьяна и об изменах отца. Так, будучи ребенком, она получила указание от отца – забирать из почтового ящика письма, которые приходили на имя Эдуарда, а потом отдавать их ему. "На конверте значилось имя отправительницы, известной художницы, с которой у отца, оказывается, в то время был бурный роман. Знаю об этом от ближайшего помощника Успенского Анатолия Юрьевича. В отношениях кипели страсти: Эдуард Николаевич жутко ревновал возлюбленную, закатывал ей сцены. Но жену не оставил. Может, боялся – в Советском Союзе на разведенцев смотрели косо, развод мог стоить карьеры", – поведала наследница.

Напомним, что через месяц после смерти известного литератора Эдуарда Успенского писатель Валентин Постников заявил, что я является его сыном. Мужчина рассказал об этом в шоу Андрея Малахова. Внезапно обрушившаяся слава покосила здоровье престарелой матери Постникова. Старушка находится при смерти. Также была проведена ДНК-экспертиза, которая шокировала даже видавших виды экспертов.

