Эдуард Успенский нанимал детектива для слежки за экс-супругой

В особенности не повезло третьей жене Успенского, телеведущей Элеоноре Филиной. Супруги развелись в 2011 году, но писатель все равно продолжал пристально следить за жизнью бывшей возлюбленной.
"С негодованием и злостью говорил о том, какой ужасный человек Филина. Вечером пересматривал на компьютере их общие с Лерой фотографии и выпуски программы "В нашу гавань заходили корабли...", на которой они познакомились", – рассказала Татьяна. Более того, по признанию дочери писателя, Успенский даже нанял частного детектива следить за бывшей женой.
Дочь пыталась напомнить отцу, что он с Филиной давно расстался, но тот ее не слушал, пишет StarHit. "Лучше бы я молчала, ведь теперь уже на меня обрушились гром, молнии и те же выражения, которые пять минут назад были адресованы Лере. Меня отшвырнуло от отца словно взрывной волной, – продолжила Успенская. — А уж когда я однажды, окончательно устав от его бесконечной шарманки о "негодяйке Филиной", осмелилась произнести, что так не бывает – чтобы один плохой, а второй хороший, увидела сжатые кулаки и испепеляющий взгляд. Даже страшно стало", – добавила она.
Поведала Татьяна и об изменах отца. Так, будучи ребенком, она получила указание от отца – забирать из почтового ящика письма, которые приходили на имя Эдуарда, а потом отдавать их ему. "На конверте значилось имя отправительницы, известной художницы, с которой у отца, оказывается, в то время был бурный роман. Знаю об этом от ближайшего помощника Успенского Анатолия Юрьевича. В отношениях кипели страсти: Эдуард Николаевич жутко ревновал возлюбленную, закатывал ей сцены. Но жену не оставил. Может, боялся – в Советском Союзе на разведенцев смотрели косо, развод мог стоить карьеры", – поведала наследница.
Напомним, что через месяц после смерти известного литератора Эдуарда Успенского писатель Валентин Постников заявил, что я является его сыном. Мужчина рассказал об этом в шоу Андрея Малахова. Внезапно обрушившаяся слава покосила здоровье престарелой матери Постникова. Старушка находится при смерти. Также была проведена ДНК-экспертиза, которая шокировала даже видавших виды экспертов.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Великая сила Любовь!
Как найти правильного спутника жизни?
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Как Пугачева так похудела?
Что такое чистая любовь?
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
Престижные мужчины или солидные
почему по радио и тв.,постоянно мусолят Украину?
Секс раз в день но мне мало
девушку убили на детской площадке
Не говорит что любит
Насилие в семье
Мне 35 и у меня не было секса
Болит зуб мудрости
Бузова блондинка или брюнетка?
хоть бы войны не было!
О "Мавроди"и нашего времени.
Смертная казнь в России
He вeзёт
Отдых без детей
Задержка 3 недели
Подорожают тортики и шоколадки
Как похудеть за 5 дней
Исполнение желания
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Отношения