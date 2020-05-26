"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной

Вся страна обсуждает разрыв певицы Полины Гагариной с мужем – фотографом Дмитрием Исхаковым. Но никто не понимает причин такого шага, ведь пара казалась идеальной. Это знает, кажется, Алена Водонаева.

37-летняя Алена Водонаева разводилась уже дважды. Причем отношения со вторым супругом Алексеем Комовым были такими токсичными, что она разрыву до сих пор не может нарадоваться! "Я по нему вообще не скучаю! – призналась Алена. – Когда нет близости, не торкает, когда отношения превращаются в просто дружбу, надо расходиться".

"Слава богу, что 30 июля прошлого года у меня в паспорте появился штамп о разводе, – радуется Алена. – Скажу прямо: мне с этим мужчиной было просто скучно! Я терпела брак полтора года, но больше такой ошибки не повторю".

Чтобы ее девятилетний сын Богдан не стал таким же букой, Водонаева прикладывает максимум усилий. "У меня сын отжигает, может и похабный анекдот рассказать, и с чувством юмора у него всего отлично", – пояснила бывшая участница "Дома-2".

Она прекрасно понимает, почему каждая семья, если верить Толстому, "несчастлива по своему". "Взять тех же Ани Лорак, Полину Гагарину, – говорит она. – Каждая из них – сильная женщина, которая много работает, тянет на себе семью, стремится к будущему. И если рядом с ней мужик болтается, как г*** в проруби, если он не привык к чувству ответственности за свою семью, то толка не будет".

С первым мужем – бизнесменом Алексеем Малакеевым – Водонаевой удалось сохранить приличные отношения. Ради общего ребенка. Хотя претензии к нему остались. "Каждый раз ребенок возвращается от папы с соплями, ссадинами, синяками, а недавно и вовсе случилось страшное. Я отдала ему на две недели мальчика с просьбой не стричь его – хотела сделать потом ребенку модную прическу. Но меня никто не послушал, хотя и сын, и бывший муж, давали мне слово".