Морщинистый и отекший: таинственный любовник Волочковой неприятно удивил

Своего возлюбленного Анастасия Волочкова старательно скрывает. Лишь изредка выкладывает фото с ним, предпочитая показывать любовника по частям.

Анастасия Волочкова даже имени своего избранника не желает называть. Балерина считает, что счастье любит тишину. И все же в интервью артистка с сияющей улыбкой рассказывала, что возлюбленный ее на несколько лет моложе, никогда не был женат, детей не имеет.

А еще балерина периодически выкладывала фотографии, на которых демонстрировала разные части тела таинственного избранника, вероятно, подогревая интерес общественности. У фанатов, судя по комментариям в Сети, сложилось впечатление, что этот мужчина – высокий, подтянутый и даже худощавый.

Однако свежий снимок, обнародованный Анастасией, всерьез озадачил и даже заинтриговал поклонников. Так, балерина выложила фото, сделанные во время романтического ужина на поляне возле ее дома. В кадре крупным планом запечатлены два бокала с красным вином, которые держат Анастасия Волочкова (ее маникюр сложно спутать с каким-либо другим) и, вероятно, мужчина, с которым этот ужин состоялся.

Теперь в Сети идут бурные обсуждения, что же это за таинственный незнакомец. Поклонники высказали убеждение, что это явно не тот молодой кавалер, о котором говорила Анастасия Волочкова. Дескать, слишком старческой выглядит рука – морщинистой и опухшей. Неужели, беспокоятся поклонники, балерина рассталась с молодым женихом, променяв его на мужчину в возрасте?

А ведь в октябре Анастасия планировала устроить грандиозную свадьбу, обещая переплюнуть ту, что была много лет назад с Игорем Вдовиным, отцом ее дочери Ариадны. Кстати, свадебная церемония была шоу – на самом деле балерина не поставила штамп в паспорте. Кстати, сейчас дочь артистки живет с отцом и его новой возлюбленной.