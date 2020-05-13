"У меня обнаружен вирус": Волочкова напугала неожиданным заявлением

В своем инстаграм-аккаунте звезда рассказала, что прошла осмотр и сдала тест на COVID-19. Она уверена, что имеет иммунитет к опасной инфекции, поскольку ведет здоровый образ жизни.
Анастасия Волочкова отметила, что ежедневно трудится физически, парится в русской бане, окунается в ледяную купель, ест легкую пищу и живет на позитиве. Правда, танцовщица добавила, что на самом деле у нее "неизлечимый вирус".
Поклонники и друзья звезды успели испугаться. Однако Анастасия Волочкова просто разыграла подписчиков. "Это вирус трудолюбия и профессионализма", – заявила балерина.
Как писали "Дни.ру", Анастасия Волочкова долгое время держит фолловеров в напряжении. То вызывает на дом парикмахера, то посещает спортивный зал. Многим непонятно, соблюдает ли танцовщица всеобщий режим самоизоляции или нарушает карантин.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?