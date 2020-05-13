"У меня обнаружен вирус": Волочкова напугала неожиданным заявлением

Анастасия Волочкова проверилась на коронавирус. После этого балерина обескуражила признанием пользователей Сети.

В своем инстаграм-аккаунте звезда рассказала, что прошла осмотр и сдала тест на COVID-19. Она уверена, что имеет иммунитет к опасной инфекции, поскольку ведет здоровый образ жизни.

Анастасия Волочкова отметила, что ежедневно трудится физически, парится в русской бане, окунается в ледяную купель, ест легкую пищу и живет на позитиве. Правда, танцовщица добавила, что на самом деле у нее "неизлечимый вирус".

Поклонники и друзья звезды успели испугаться. Однако Анастасия Волочкова просто разыграла подписчиков. "Это вирус трудолюбия и профессионализма", – заявила балерина.

Как писали "Дни.ру", Анастасия Волочкова долгое время держит фолловеров в напряжении. То вызывает на дом парикмахера, то посещает спортивный зал. Многим непонятно, соблюдает ли танцовщица всеобщий режим самоизоляции или нарушает карантин.

