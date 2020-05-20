"Там же кошки писают!": раскорячившаяся Волочкова рискнула здоровьем ради нелепого фото

Инстаграм-аккаунт Волочковой держится на "трех китах" – фото больших букетов, роскоши и шпагатов. Балерина знает, что именно обсуждают ее поклонники, поэтому старается выкладывать такие снимки регулярно.

Интересно, ведет ли счет Анастасия Волочкова своим шпагатам в инстаграм-аккаунте? Очевидно, такой вопрос волновал некоторых поклонников балерины.

Впрочем, растяжка Анастасии уже никого не удивляет, поэтому она грамотно подбирает антураж для снимка. Раньше танцовщица делала шпагат в более интересных местах: на пляже, в море, на лодке... Сейчас ей приходится довольствоваться красотой своего дома, потому что необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Очередную растяжку Волочкова сделала во дворе на мокрой траве. "Утреннее шпагаттини", – подписала знаменитость снимок. При этом на балерине надеты очень короткие шорты. Пользователи Сети забеспокоились за здоровье Анастасии, ведь сидеть на холодной почве нехорошо для самочувствия.

"Очень тревожно за нашу любимую Настеньку. У нее муравьи и всякие гады заведутся, если так лихо шпагатинить кормилицу о травку. Там же не только насекомые, но и кошки писают. Например, тот же Лакки", – приводит слова читателя телеграм-канал "НеМалахов". "Наконец-то мой любимый – поперечный! А травка пузико не щекочет?" – поинтересовался пользователь Сети. Волочковой посоветовали подкладывать под ноги какой-нибудь коврик, чтобы не заболеть.