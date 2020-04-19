Родившая Кравец раскрыла имя ребенка

Долгожданная дочурка появилась у телезвезды раньше положенного срока. Марина Кравец вместе с малышкой чувствуют себя хорошо ,они уже выписаны домой.
В прямом эфире своего инстаграм-аккаунта ведущая поделилась с подписчиками рассказами о новорожденной дочери. Она сообщила, что назвала ее Вероникой.
Коллеги по сцене Павел Воля и Гарик Харламов уже пошутили, что Марина Кравец назвала дочь в честь популярной песни "Чика-Вероника" Александра Реввы. Артистка отметила, что ей повезло родить до того момента, как многие больницы закрыли на карантин из-за коронавируса.
Она пошутила, что пошла рожать, просто чтобы не сидеть дома. Также она поблагодарила Харламова за все матерные слова, которые от него услышала за всю жизнь, поскольку они очень помогли ей в родах.
Напомним, Марина Кравец в 2013 году вышла замуж за Аркадия Водахова. До этого они встречались около шести лет. Супруг звезды является ее креативным продюсером и входит в авторский состав Comedy Club.
Популярные темы форума
Ненавижу
Любимая российская актриса
После 30 лет сложно найти..
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Астрологи, что нас ждет?
Не верю в себя
Пропускная система в Москве
Родила от сожителя
Что будет дальше трудно даже представить
Школьная подруга увела мужа