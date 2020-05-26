Сильно похудевшая за карантин Утяшева показала живот

Ляйсан Утяшева и Павел Воля с удовольствием проводят время вместе на карантине. Пара наслаждается друг другом, занимается спортом и общается с детьми.

В своих интервью спортсменка говорила, что не ставила цели похудеть за время самоизоляции. Однако она тщательно следит за здоровьем семьи и старается готовить только блюда из рациона правильного питания.

Также Ляйсан Утяшева неоднократно отмечала, что обожает проводить время на кухне. Она считает это место особой женской территорией. Она даже завела специальный хэштег #ДерзкаяготовкасЛяйсан, под которым выкладывает рецепты для здоровых приемов пищи.

В период пандемии звезда запустила в инстаграм-аккаунте спортивный марафон. Периодически девушка публикует видео своих занятий и дает рекомендации по тому, как лучше худеть и поддерживать себя в форме.

Регулярная спортивная нагрузка и правильно питание дали результаты. За время карантина Ляйсан Утяшева сильно похудела, "подсушилась" и привела мышцы в тонус. В "Сторис" своего блога она выложила фотографию в коротком топе. Супруга Павла Воли с гордостью демонстрирует рельефный пресс. Кадр знаменитость подписала хэштегом #sexymama, сообщает Пятый канал.