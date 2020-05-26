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Шоу-бизнес
Миллионер из проекта

Миллионер из проекта "Остров героев" Сергей Косенко просится на шоу "Холостяк"

Сергей Косенко. Фото: Пресс-служба
На ТНТ транслируется новое реалити-шоу "Остров героев". Участники проекта пытаются выжить на необитаемой территории. В первом же выпуске проекта себя отлично проявил миллионер Сергей Косенко. Мужчина победил в сложном испытании.
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Зрительницы реалити-шоу сразу же записали Сергея в самые завидные холостяки страны. Косенко занимается строительством вилл на Бали, создает различные проекты для звезд шоу-бизнеса, а также является популярным блогером.

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 Холостяк

Сюжеты Холостяк

Некоторое время назад Сергей Косенко всерьез задумался о женитьбе. Миллионер уже определился с тем, какая супруга ему нужна.

Требования к девушке Сергей Косенко предъявляет стандартные: красива и сексуальна, с отличным чувством юмора. Будущая избранница предпринимателя обязательно должна быть реализована в своей профессии. Претендентка обязана четко представлять, чего она хочет и какой будет через десять лет. У потенциальной возлюбленной Сергея должны быть масштабные планы.

Чтобы найти спутницу жизни, Сергей Косенко готов пойти на шоу "Холостяк". Если продюсеры проекта обратят на него внимание, бизнесмен обязательно согласится посотрудничать.

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Публикация от Сергей Косенко (@sergey_kosenko)

"Я уже достаточно напутешествовался по миру, много отдыхал и серфил, тусил, гулял. Как сказал один из моих учителей: "Это был хороший период в жизни, нужно его закрывать и идти в следующий", – рассудил участник шоу "Остров героев".

Автор: 26 мая 2020, 15:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые горячие участницы "Холостяка"

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