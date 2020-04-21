Обросшего Агутина перестали узнавать

Заслуженный артист России Леонид Агутин уже менял имидж. С возрастом он отказался от длинных волос и стал выглядеть более мужественно. Однако сейчас, когда певец находится на карантине, он решил отрастить бороду и показаться с ней многомиллионной аудитории.
Стоит отметить, что Агутина видели лишь с щетиной. Бороды такой длинны поклонники не припомнят. Изменения во внешности стали заметны, когда Леонид дал концерт на онлайн-площадке. Почитатели творчества гадают, сам ли певец придумал новый образ или ему кто-то посоветовал. Возможно, что здесь руку приложила его супруга Анжелика Варум.
Подписчикам инстаграм-аккаунта Агутина понравились метаморфозы. "Вы такой классный с бородой!!! Вам идет!", "Суперсекси!", "Имидж – улет!" – написали фолловеры.
Недавно Анжелика Варум сообщила, что они с мужем набрали лишний вес, сидя на карантине. А все потому, что певица стала готовить гораздо чаще.
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