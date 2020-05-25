"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта

В эфире шоу "Судьба человека" Алексей Барабаш признался, что дважды перенес инсульт. Актер не надеялся, что останется в живых.

Артисту было 40 лет, ему удалось довольно быстро восстановиться и вернуться на съемочную площадку. Это случилось весной два года назад. Однажды утром Алексей Барабаш просто не смог пошевелить правой частью тела. "Я не чувствовал ни рук, ни ног", – вспомнила звезда.

Актер сильно испугался. В этот день рядом с ним была любимая, которая быстро отреагировала на ситуацию и поехала вместе с ним в больницу. Врачи уже через пару минут смогли определить, что это инсульт. "Я говорил на каком-то непонятном языке", – рассказал артист в эфире шоу "Судьба человека".

Через несколько дней случился второй удар. "Я был тогда уже мысленно готов к смерти. Мысленно похоронил себя. Это был самый страшный момент жизни", – признался актер. Оказывается, ко всему прочему у звезды была порвана сонная артерия.

Алексей Барабаш считает себя везунчиком. Уже через полтора месяца он вышел из больницы и вернулся к работе. "Любовь к жизни меня восстановила. Я много молился и никогда так сильно не хотел жить, как тогда", – заявил артист в студии программы "Судьба человека".