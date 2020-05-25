Известный актер бросил покалеченную в аварии жену

Новым гостем программы "Судьба человека" стал актер Алексей Барабаш. Он рассказал Борису Корчевникову, почему решил расстаться с первой женой.

Впервые артист пошел в загс со своей сокурсницей Ольгой Белинской. Как отметил актер, девушка была очень талантлива, а в нем тогда играло мальчишеское чувство "все лучшее должно быть мое". Почти сразу у пары появился сын – Алексей Барабаш. Сейчас ему 19 лет.

Многие в то время отговаривали влюбленных от рождения наследника – мол, молодые еще, куда спешить. "Но я сильно настаивал, чтобы ребенок был рожден. Был против аборта", – вспоминает знаменитость. В то время они с супругой смеялись надо всеми, кто не верил в них. "И сейчас мой сын композитор, я им очень горжусь", – добавил мужчина в эфире шоу "Судьба человека".

Правда, семейная идиллия длилась недолго. Как считает звезда, у них с Ольгой действительно была любовь, но они были слишком молоды. Пара часто ссорилась и неоднократно расставалась.

В итоге отношения закончились после жуткой аварии. Алексей Барабаш рассказал, что в тот злополучный день он с женой и друзьями ехал в машине. Как раз ударили первые заморозки, на дороге было скользко, автомобиль занесло. "На нас с другом не было даже царапин, а девочек отвезли в реанимацию. У Оли была черепно-мозговая травма", – говорит актер.

Позже он забрал супругу домой, выхаживал ее, заботился. Однако в один из вечеров жена сказала, что приняла решение расстаться. "У меня внутри атомная бомба взорвалась. Я был тогда очень горяч, агрессивен", – вспоминает Барабаш в эфире шоу "Судьба человека".

Мужчина ушел и больше не возвращался, хотя позднее Ольга уверяла, что в тот момент из-за травмы не понимала, что творит. "Но я не смог ее простить", – отметил артист.