Заболевшая коронавирусом Погребняк пожаловалась на врачей

Мария Погребняк рассказала, что медики не торопятся ехать к ее зараженной COVID-19 семье. Жена футболиста "Урала" отметила, что они страдают от инфекции уже пятый день.

Супруга Павла Погребняка поделилась подробностями в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Она опубликовала положительные результаты теста на коронавирус, а также спросила, существуют ли какие-то сроки, в которые представители Роспотребнадзора вновь берут мазки на анализ.

По словам Марии Погребняк, врачи не давали о себе знать уже пять дней. Она сообщила, что звонила в детскую поликлинику, но ей просто посоветовали подождать. Жена спортсмена рассказала, что у нее и детей не появились новые симптомы болезни. Им стало лучше.

Девушка отметила, что сильнее всего от коронавируса страдают бабушки, мучаясь кашлем. Семья наблюдается дома под контролем врачей. Мария Погребняк заверила: если станет хуже, их госпитализируют, как и ее супруга.

Ранее Мария Погребняк призналась, что коронавирусом больны муж, она сама, трое сыновей и обе бабушки. Футболист летал в Екатеринбург на тренировочные сборы. Вернулся спортсмен с COVID-19 и заразил семью.