"Просто невозможно": Погребняк слегла с коронавирусом после инфицирования мужа и детей

По словам Марии Погребняк, уже третьи сутки в ее доме нет покоя. Первым заболел муж, после сыновья, теперь слегла и сама знаменитость.
"У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно🤦🏼♀️ даже сделать глоток воды! Воспалились гланды! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала Мария Погребняк.
От антибиотиков супруга футболиста пока отказалась. Мария лекарствами снимает симптомы недуга.
"Муж находится в больнице, проходит курс лечения! двусторонняя пневмония", – добавила она.
Рассказала знаменитость также о состоянии своих сыновей. У старшего наследника Марии нет температуры, однако мальчика беспокоит сильный кашель. Ребенку уже сделали компьютерную томографию легких. Исследование показало двухстороннюю пневмонию.
У младшего из троих детей Погребняк накануне была рвота и повышенная температура. Между тем сегодня ребенку стало значительно лучше. Отметим, что ранее Мария Погребняк сообщила, что у среднего из детей нет никаких симптомов.
Напомним, в пятницу, 22 мая, стало известно, что футболист Павел Погребняк заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили представители клуба "Урал", за который играет спортсмен.
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