"У них давно нет чувств": вскрылись подробности развода Эмина Агаларова

О расторжении брака с Аленой Гавриловой предприниматель сообщил в минувшую среду, 13 мая, в личном микроблоге. Эмин Агаларов поблагодарил бывшую возлюбленную за каждый прожитый вместе день и пообещал пронести чувство уважения к ней через всю жизнь.
Назвать причину развода музыкант отказался, и теперь поклонники выдвигают различные версии произошедшего. Журналисты обратились за помощью к тарологу Саоне. Ясновидящая рассказала, что расставание Эмина Агаларова и Алены Гавриловой было логичным.
"Решение о разводе было правильным, так как в этих отношениях давно нет чувств. А если их нет, то не нужно мучить друг друга", – цитирует таролога "Пятый канал". По словам Саоны, у предпринимателя уже есть молодая пассия, о которой все скоро узнают.
Эмин Агаларов хочет изменить свою жизнь и совсем скоро отправится с новой возлюбленной в длительное путешествие. "На данный момент у него есть любовь, чувства. Он хочет поменять все, как ему кажется, в нужное русло", – заявила экстрасенс.
Напомним, певец Эмин Агаларов узаконил отношения с моделью Аленой Гавриловой летом 2018 года. Церемонию бракосочетания вел шоумен Андрей Малахов, а среди гостей были замечены певец Григорий Лепс, рэпер Тимати и исполнительница Зара.
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