Инфицированная внучка отказалась отдавать квартиру "бомжихе" Федосеевой-Шукшиной

Грандиозный семейный скандал продолжает раздирать семью Лидии Федосеевой-Шукшиной. Выяснились новые обстоятельства: внучка Анна, несмотря на все заверения, так и не вернула артистке квартиру в Финляндии.

У Лидии Федосеевой-Шукшиной было шесть квартир и две дачи. И с таким обилием жилья в недавнем интервью актриса заявила, что является практически бомжихой. Однако у нее много родственников, которые, по всей видимости, так и норовят оторвать кусок от внушительного наследства.

Особенно преуспела внучка Анна, дочь средней наследницы Лидии Федосеевой-Шукшиной Марии. Мало того, что щедрая бабушка отдала ей квартиру в Санкт-Петербурге (которую та втайне от артистки продала со всей якобы антикварной мебелью), так еще и оказалась владелицей половины четырехкомнатной элитной квартиры в Москве, которую в свое время еще получил ее дед, писатель Василий Шукшин.

Правда, и от этой доли она избавилась, продав ее своему бывшему любовнику. Пикантность ситуации заключается в том, что как раз в этой квартире сейчас проживает сама Лидия Федосеева-Шукшина. Но и это еще не все. У Ани есть квартира в Финляндии, которая в свое время тоже досталась от бабушки.

Недавно в одном телешоу актриса обратилась к внучке, чтобы та отдала ей эту недвижимость. Та даже согласилась в подтверждение своих слов показать бумаги на жилье. Однако дарственную на квартиру Анна так и не подписала. Об этом рассказал адвокат актрисы. "Анна отказалась сейчас решать этот вопрос, сославшись на то, что обнаружила у себя симптомы коронавируса", – сообщил юрист.

"Мы желаем ей скорейшего выздоровления и ждем ответных действий. В адрес Анны, разумеется, направлены все договора – предварительно все документы ее устраивают", – отметил представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной.