Расставшийся с Казаченко Джигарханян заговорил о Волочковой

Степан Джигарханян недавно объявил о расставании с бывшей женой певца Вадима Казаченко Ольгой. Однако пасынок прославленного артиста не грустит в Америке.

Уже много лет Степан Джигарханян живет в США. Тут он еще и профессионально занимается игрой в покер, правда, не во все казино его впускают. До недавнего времени Степан путешествовал по Америке, однако после введенного в стране режима самоизоляции засел дома в Лас-Вегасе.

Впрочем, периодически он все же выходит на улицу. К примеру, Степан любит навещать прославленного спортсмена Виталия Щербо, у которого, к слову, берет уроки гимнастики. А еще ему стало нравиться париться в бане. На нее его подсадил именно легендарный гимнаст.

"Когда я узнал, что сауна – это непременная часть его досуга, едва не выпал в осадок. Какая сауна в Лас-Вегасе, где на улице и без того семь месяцев в году сплошная баня?" – задал риторический вопрос Джигарханян. Однако спустя время он оценил всю прелесть бани.

А также понял, почему так любит париться скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова. "Анастасия – девушка умная. Ее активно критикуют, но она не обращает на это внимания. Наверное, правильно делает. Мы пришли к выводу, что в наши дни борьбы за выживание в условиях пандемии, когда на первый план выходит забота о здоровье и укреплении иммунной системы, баня необходима", – заключил Степан Джигарханян.

Кстати, в бане у Анастасии Волочковой пасынок прославленного актера еще не был. Да и вообще неизвестно, когда он появится в России. Из-за пандемии коронавируса авиасообщение между нашей страной и Америкой прекращено и когда возобновится, неизвестно.

Напомним, Степан Джигарханян и Ольга Казаченко расстались. Об этом сообщил сам пасынок актера. В свежем интервью сама Ольга призналась, что честно пыталась полюбить мужчину, но "сердцу не прикажешь". По ее словам, после знакомства с его родителями она окончательно поняла, что им не по пути.