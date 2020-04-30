"Двуличная хабалка!": Джигарханян высказался о подлости Цымбалюк-Романовской

"Виталина нашла кого оскорблять в программе – 77-летнюю женщину, – вздохнул Степан. – Честь и хвала тебе, Виталина. Это большая победа – добивать пожилую женщину! Но твои измышления о том, что воссоединение мамы с Арменом Борисовичем было подстроено, уже порядком надоели".
Манеры бывшей жены отца в студии его поразили. "Она не хамила, не кричала, не перебивала, не бегала по залу, как обычно, – удивился Джигарханян. – Предстала интеллигентной, в новом качестве, ее поведение развернулось 180 градусов. Наверное, грамотные советчики подсказали ей: мол, хватит быть хабалкой".
Впрочем, киевской пианистке Степан все равно не верит. "Двуличная, – уверен он. – В студии говорит обо мне более-менее лояльно, потом захожу на ее страницу в социальной сети и вижу, что как только она меня не обзывает там. И наркоман я, и проклятый наперсточник, и проигрался в пух и прах, и на помойке живу..."
Джигарханян на это смотрит с юмором. В онлайн-эфире с Анной Калашниковой в соцсети "Инстаграм" он сообщил: "Обвинения и претензии Виталины остались теми же, но сама она ушла в прошлое. Теперь уже людям не до нее, у всех другие проблемы".
Напомним, что Виталина Цымбалюк-Романовская была женой Армена Джигарханяна с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года. Расстались они некрасиво, и их громкий развод обсуждается до сих пор.
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