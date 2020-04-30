"Двуличная хабалка!": Джигарханян высказался о подлости Цымбалюк-Романовской

Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает шествие по ток-шоу. В очередной серии в студии "Пусть говорят" она обсуждала роман Степана Джигарханяна и Ольги Казаченко. Досталось на орехи и Татьяне Власовой – жене Армена Джигарханяна.

"Виталина нашла кого оскорблять в программе – 77-летнюю женщину, – вздохнул Степан. – Честь и хвала тебе, Виталина. Это большая победа – добивать пожилую женщину! Но твои измышления о том, что воссоединение мамы с Арменом Борисовичем было подстроено, уже порядком надоели".

Манеры бывшей жены отца в студии его поразили. "Она не хамила, не кричала, не перебивала, не бегала по залу, как обычно, – удивился Джигарханян. – Предстала интеллигентной, в новом качестве, ее поведение развернулось 180 градусов. Наверное, грамотные советчики подсказали ей: мол, хватит быть хабалкой".

Впрочем, киевской пианистке Степан все равно не верит. "Двуличная, – уверен он. – В студии говорит обо мне более-менее лояльно, потом захожу на ее страницу в социальной сети и вижу, что как только она меня не обзывает там. И наркоман я, и проклятый наперсточник, и проигрался в пух и прах, и на помойке живу..."

Джигарханян на это смотрит с юмором. В онлайн-эфире с Анной Калашниковой в соцсети "Инстаграм" он сообщил: "Обвинения и претензии Виталины остались теми же, но сама она ушла в прошлое. Теперь уже людям не до нее, у всех другие проблемы".

Напомним, что Виталина Цымбалюк-Романовская была женой Армена Джигарханяна с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года. Расстались они некрасиво, и их громкий развод обсуждается до сих пор.