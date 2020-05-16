Джигарханян-младший разорвал отношения с бывшей женой Казаченко

Анна Калашникова во время карантина общается в прямом эфире в "Инстаграме" со своими коллегами. На этот раз на разговор светская львица пригласила пасынка Армена Джигарханяна.

Пасынок известного актера Степан Джигарханян объявил о расставании с женой Вадима Казаченко Ольгой. Мужчина отметил, что они разошлись без скандала и ссор, бывшие возлюбленные продолжают общаться, как друзья. На откровения Степана подтолкнула Анна Калашникова.

Мирное общение пошло на пользу обоим, отметил Джигарханян-младший. Нет ничего, чтобы общественность активно обсуждала их разрыв. "Без скандалов, без взаимных обвинений, дележки. Ни битья посуды, ни мордобоя у нас не было", – заявил он.

Кстати, еще прошлой осенью Степан знакомил свою избранницу с отцом Арменом Джигарханяном. Народный артист положительно отозвался об Ольге. Даже ходили слухи, что пара готовилась к свадьбе.

К слову, личная жизнь Армена Борисовича сейчас, похоже, наладилась. После скандального развода актера с пианисткой и помощницей Виталиной Цымбалюк-Романовской к нему вернулась бывшая жена Татьяна Власова. Женщина бросила в США все имущество, чтобы заботиться о народном артисте.