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Уберите эту выскочку немедленно: Дробыш в пух и прах разругался с известной певицей

Уберите эту выскочку немедленно: Дробыш в пух и прах разругался с известной певицей

Виктор Дробыш. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певицу и телеведущую Лану Свит многие знают по песне "В моем сердце". Вместе с Григорием Лепсом, Валерией, Полиной Гагариной, Димой Биланом во время карантин она успела выступить на нескольких онлайн-концертах, включая музыкальный фильм к юбилею Победы. Но нашлись и те, кому стремительный взлет Ланы стал поперек горла.
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На протяжении десяти лет Лана Свит руководила Продюсерским центром Виктора Дробыша и была правой рукой одного из самых влиятельных продюсеров России. Но артисты, видя ее харизму, удивлялись, почему она сама не поет, не строит собственную музыкальную карьеру, ведь за ее плечами обучение в московской консерватории.

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 Виктор Яковлевич Дробыш

Виктор Яковлевич Дробыш композитор

"Однажды наступил момент, когда я почувствовала, что готова выйти на сцену, – говорит артистка. – Конечно, с просьбой о песне я обратилась к Виктору Дробышу, но он отказал мне". Тогда начинающая звезда не растерялась и начала действовать самостоятельно. И уже через несколько месяцев ее песня "Горько!" попала на все популярные радиостанции, а клип за первые две недели собрал огромное количество просмотров и был номинирован почти на все музыкальные премии, как "прорыв года".

"Совмещать сольную карьеру и работу в Продюсерском центре на тот момент было очень сложно, так как в первый же месяц на меня обрушилось огромное количество заказных выступлений, – рассказала исполнительница. – И я ушла".

Но ее успех оказался не по душе многим звездам. "Кто-то боялся конкуренции, а кто-то видел во мне исключительно продюсера и помощника в их личной карьере, – вздыхает Лана Свит. – К сожалению, Виктор Яковлевич не стал исключением. Примерно через месяц после того, как моя песня стала одной из самых "заказываемых" на радио, я узнала, что Дробыш обращался к радийщикам с просьбой снять эту песню с ротаций. Поскольку эта информация меня шокировала, я серьезно поговорила с Виктором Яковлевичем. А он ответил, что это неправильно, когда песни руководителя его продюсерского центра играют на радио, в то время как не все песни артистов этого же центра звучат".

Фото: Пресс-служба

Интересно, что Виктор Дробыш был прежде не только начальником Ланы, учителем, но и крестным ее сына. Теперь же стал делать вид, что девушку просто не замечает. "Через год после моего ухода из его Продюсерского центра, когда мы встретились на одной музыкальной премии, на которую я была номинирована со своим клипом, Дробыш сделал вид, что не знаком со мной и даже не поздоровался. Наши отношения вряд ли будут прежними", – заключила молодая артистка с сожалением.

Автор: 25 мая 2020, 16:25
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