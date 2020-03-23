"Будет печально": Дробыш рассказал о тяжелом ударе из-за коронавируса

Российские и зарубежные звезды были вынуждены отменить концерты из-за пандемии коронавируса. Многие из них сидят дома и проводят время с семьей. Если распространение коронавируса будет набирать обороты, артисты попросту останутся без работы, уверен Виктор Дробыш.
Музыкальный продюсер отметил, что сейчас селебрити воспринимают карантин как небольшой внеплановый отпуск. Однако они должны быть готовы к тому, что не смогут зарабатывать в ближайшее время.
"Если перерыв затянется на несколько месяцев, будет печально", – сказал Дробыш в беседе с изданием "Вечерняя Москва".
Отметим, что некоторые звезды охотно зарабатывают на теме коронавируса. Телеведущая и журналистка Тина Канделаки продает защитные маски в своем магазине, а супруга Тимати Анастасия Решетова предлагает антисептические средства.
Напомним, что в конце прошлого года Китай сообщил о вспышке пневмонии в Ухане. Причиной стал коронавирус, а точнее его новая форма COVID-19. В мире зарегистрировано свыше 348 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли почти 15 тысяч человек.
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