Больше не могу тут сидеть: Ланской тайными тропами перебрался через границу

Государственная граница Российской Федерации находится под замком уже почти два месяца. И конца этому пока не видно. Нервы актера, певца и композитора не выдержали...

Сегодня перемещаться через госграницу могут только дипломаты с членами семей, фельдъегери и курьеры дипломатической связи, а также члены официальных делегаций. Дмитрий Ланской к этим счастливчикам не относится. Поэтому вынужден терпеть неудобства.



Ланской с супругой Екатериной, детьми Софией и Платоном отправился в курортную Юрмалу еще 14 марта. Но буквально через несколько дней Латвия, как и многие страны, закрыла государственную границу из-за разгорающейся эпидемии коронавируса. Однако теперь для работы над музыкальными и кинопроектами потребовалось личное присутствие Ланского в столице России. Но как же добраться на родину в этой связи?!

Когда режим самоизоляции и повышенной готовности продлили в очередной раз, стало понятно – границы официально скоро не откроются. Артист принял непростое решение вернуться в Москву любыми способами. Даже если для этого ему придется пройти пешком десятки километров (расстояние от Москвы до Юрмалы по прямой – 862 км).

Дмитрий Ланской продумал маршрут возвращения в родные палестины: преодолеет десятки верст с палаткой и рюкзаком, затем поедет автостопом, на каком-то этапе пути ему помогут друзья. В это суровое карантинное время, чтобы прокормить семью, музыкант пошел на крайние меры вынужденно.

Напомним, в конце марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил из-за пандемии коронавируса ограничить движение через российскую границу. Речь шла об автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска через границу. Ограничения вступили в силу с 0:00 мск 30 марта.