Дмитрий Ланской воссоединился с семьей

Дмитрий Ланской собрал всех самых близких людей – семью, друзей и фанатов – в очень неожиданном месте. Певец дал концерт в Аптекарском огороде МГУ с новой шоу-программой под названием “Не запрещай себе мечтать”. Ланской пел перед зрителями прямо посреди пальм и орхидей – и это сделало атмосферу поистине весенней и радостной, несмотря на ситуацию в мире.



Подготовка новой акустической программы заняла почти год. Со сцены звучало впечатляющее многообразие: симфорок и мелодекламация, стихи Бродского и авторские хиты из всеми любимых кинофильмов и сериалов, которые Дмитрий Ланской создал в сотрудничестве с компанией Good Story Media.

Настоящее эстетическое удовольствие гости получили от оригинальных аранжировок в исполнении камерно-симфонического состава. Художественным руководителем и автором потрясающих аранжировок стал известный московский музыкант Сергей Гейер (бас, контрабас). Гейер собрал блистательный состав инструменталистов, среди которых были и настоящие звезды в мире музыкального продюсирования, такие как клавишник Лев Трофимов (муз.продюсер Ёлки) и саксофонист Николай Моисеенко (муз.продюсер Алексея Чумакова).

В качестве специальных гостей выступила известная вокальная команда – акапельное, битбокс трио Jukebox.

Но самым главным подарком для самого Ланского в этот вечер – стало присутствие его семьи в зрительном зале. Жена Екатерина и дети – София и Платон – сумели прилететь из Латвии чтобы поддержать любимого мужа и папу на таком важном для него событии.

Кстати, само название программы и заглавная песня “Не запрещай себе мечтать” появились не без помощи близких людей Дмитрия. Екатерина разучивала с детьми стихотворение молодой, но очень талантливой поэтессы Луизы Миндуллиной (она же Эризн). Ланской услышал проникновенные строки и решил положить их на музыку. Певец связался с поэтессой через соцсети – и получилась очень душевная и стильная композиция.

В итоге, концерт получился очень эффектным. Зрители выходили из зала (точнее, из сада!) с вдохновленными лицами и заряженные невероятной энергетикой. “Концерт с оркестром в летнем лесу – просто офигенно!” – писали они потом соцсетях, восхваляя талант певца и композитора, а также всю его команду, которая создала это поистине невероятное шоу.